La Juventus avrà il suo bomber e Valhovi ormai ha le ore contate. La sfida contro il Benfica ha evidenziato per l’ennesima volta tutte le carenze dei bianconeri, con grande responsabilità anche di Motta.

Il mercato invernale è agli sgoccioli e la Juventus ha chiuso colpi importanti. Tuttavia il rendimento dell’undici di Thiago Motta ha dato ancora segni di instabilità, anche se va detto che i nuovi innesti non hanno preso parte alla sfida di Champions contro il Benfica. Alla Cortinassa si vivono momenti di grande incertezza e Thiago Motta è ovviamente finito nell’occhio del ciclone insieme a Dusan Valhovic, altro principale indiziato del fallimento Juve.

Non può dipendere solo da una giocatore questa situazione, ed è ovvio, per questo la dirigenza deve essere brava a rimettere insieme i cocci e a pianificare la prossima stagione al meglio. Il tutto senza compromettere più di tanto quella in corso, con i bianconeri ancora in corsa in 3 competizioni. Non è solo la carenza di risultati a dar fastidio, ma soprattutto la mancanza di idee nuove e di una base progettuale coerente e duratura nel tempo: non si possono spendere 200 milioni e ritrovarsi così.

Osimhen fa fuori Vlahovic: colpaccio per giugno

L’ex Napoli era stato accostato più volte alla Juventus ma il nigeriano sta vivendo un momento molto particolare. Con 17 gol e 5 assist in 21 partite, l’attaccante sta facendo molto bene al Galatasaray e se per quanto riguarda l’estero basterebbero (si fa per dire) solo 75 milioni, per le squadre italiane la trattativa col Napoli è ben più complicata. E poi c’è Vlahovic, un investimento da 80 milioni che guadagna 12 milioni di euro annui e di cui Giuntoli si deve liberare per arrivare a Osimhen. Questione tutt’altro che facile quindi per colui che scopri il nigeriano ai tempi del Napoli.

Stando a quanto riportato dal giornalista Antonello Angelini, l’approdo di Osimhen alla Juventus sembra cosa certa: “Mi arriva una voce di mercato da una persona che ritengo credibile e che non fa parte del mondo del calcio. Osimhen a Giugno approderà alla Juve. Il mio contatto lo dà per fatto. Sarebbe un bellissimo colpo a mio parere”. Sarebbe effettivamente un gran colpo, ma rimane il fatto che bisognerà convincere De Laurentiis con un’offerta allettante e non può essere messa da parte la storica rivalità tra le due squadre. Intanto Vlahovic cerca casa, con PSG e Manchester United che attendono il momento giusto per fare un’offerta al ribasso.