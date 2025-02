Francesco Laporta e Andrea Pavan saranno grandi protagonisti nella quarta e ultima giornata del Bapco Energies Bahrain Championship 2025, torneo del DP World Tour che si chiuderà domani sul percorso del Royal GC di Riffa (par 72). I due italiani sono infatti rispettivamente al secondo e al sesto posto di una classifica cortissima, che vede i primi dodici racchiusi in appena tre colpi dopo le prime 54 buche. Prima posizione solitaria per l’inglese Callum Tarren, che dopo aver toccato anche il -16 nella prima parte del suo terzo giro ha concluso con un totale di -13 (64 67 72). A un solo colpo c’è proprio Laporta, con il pugliese che oggi ha giocato in 68 colpi e può recriminare per diversi putt che non sono andati a segno per una questione di millimetri. Insieme a lui ci sono a -12 anche lo spagnolo Pablo Larrazabal e gli altri due inglesi Daniel Brown e Brandon Robinson Thompson, con quest’ultimo in ripresa dopo lo scintillante 61 della prima giornata. Sulla carta di Laporta oggi figurano un eagle, quattro birdie e due bogey.

Classifica cortissima, Pavan resiste e rimane in corsa

Al sesto posto con -11 c’è Andrea Pavan, che sicuramente è stato meno regolare rispetto allo splendido 65 della seconda giornata. Oggi giro in 72 colpi per il romano classe 1989, partito male con due bogey nelle prime nove buche ma poi capace di riprendersi almeno parzialmente con tre birdie e un bogey sulle seconde nove. In sesta posizione con lui si trovano anche il francese Martin Couvra, il tedesco Marcel Schneider e l’inglese Laurie Canter. In lotta per il titolo potrebbero essere anche i giocatori che si trovano decimi a -10, ovvero il finlandese Tapio Pulkkanen, lo svedese Joakim Lagergren e lo spagnolo Ivan Cantero. E’ invece uscito a metà gara l’altro azzurro impegnato in Bahrain: uno sfortunato Guido Migliozzi è rimasto fuori dal taglio per un solo colpo, completando i primi due giri con un totale di -1.

Gli orari dell’ultimo giro e come vederlo in tv

La quarta e ultima giornata del Bapco Energies Bahrain Championship sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Golf a partire dalle 9:30 italiane, con la conclusione del torneo che è attesa intorno alle 14:30. Gli appassionati potranno seguire il gioco anche in diretta streaming grazie a Sky Go e Now, con la giornata conclusiva che mette in palio anche il montepremi complessivo di due milioni e mezzo di dollari. Il vincitore del torneo ne porterà a casa 425mila. Per Laporta sarà caccia al primo titolo in carriera sul DP World Tour, mentre Pavan vanta in bacheca già due vittorie sul circuito maggiore ottenute nel 2018 in Repubblica Ceca al D+D Real Czech Masters e nel 2019 in Germania al BMW International Open.

Il Bahrain Championship è il quarto degli otto appuntamenti dell’International Swing, una delle sette sezioni in cui è stato suddiviso il calendario 2025 del DP World Tour. Il programma delle prossime settimana del DP World Tour prevede dal 6 al 9 febbraio il Commercial Bank Qatar Masters, poi una settimana di pausa precederà il Magical Kenya Open e poi i due eventi sudafricani: l’Investec South African Open Championship e il Joburg Open. A Doha è al momento prevista la presenza degli stessi tre italiani attualmente in corsa questa settimana, con Gregorio De Leo tra i primi in lista d’attesa e speranzoso in qualche forfait nelle prossime ore.