Sci, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Schwarz il migliore nell’ultima prova della discesa, Marsaglia e Schieder terzi

I risultati della terza e ultima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino 2023, in corso di svolgimento sulle nevi francesi di Courchevel/Méribel. A 24 ore dalla gara che assegnerà le medaglie, il più veloce è stato l’austriaco Marco Schwarz con il tempo di 1.47.75 davanti al canadese Brodie Seger per 66 centesimi. Buoni segnali in casa Italia da Matteo Marsaglia e Florian Schieder, che hanno chiuso appaiati al terzo posto con un ritardo di 97 centesimi da Schwarz. La discesa libera andrà in scena domenica 12 febbraio alle ore 11:00.

Tra gli altri azzurri, anche Dominik Paris ha destato una buona impressione firmando uno dei migliori tempi nella parte alta per poi rialzarsi vistosamente e chiudere in undicesima posizione a 1″37 dal primo classificato. Ventitreesimo tempo per Mattia Casse, mentre Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer non rientrano nel quartetto in pista domani e quindi non hanno svolto la terza prova cronometrata.