Tiro con l’arco, la Turchia cancella gli Europei indoor di Samsun

di Mattia Zucchiatti

La Federazione turca ha disposto la cancellazione degli Europei Indoor di tiro con l’arco in programma a Samsun. La rassegna, già posticipata al 19-24 febbraio a seguito del drammatico terremoto che ha sconvolto il paese, rientra così tra gli eventi annullati per decisione del Governo. “Con profondo rammarico, la Federazione turca di tiro con l’arco e il Comitato Organizzatore Locale devono annunciare definitivamente la cancellazione dei Campionati Europei Indoor 2023 di Samsun (Tur) – si legge nel comunicato – I grandi sforzi che il Comitato Organizzatore ha fatto per rinviare i Campionati non sono stati infatti premiati, dal momento che la difficile situazione in Turchia si fa sempre più drammatica e il governo turco ha confermato la cancellazione di tutti gli eventi nazionali e internazionali fino a marzo“.