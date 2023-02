Monza, Palladino: “Bologna squadra con tante soluzioni, domani gara con molte insidie”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato prima del match di campionato contro il Bologna. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il Bologna ha principi di gioco ed è una squadra non leggibile, che ha tante soluzioni diverse sul campo. Domani sarà una sfida piena di insidia, troviamo un avversario in salute. Con Thiago Motta ho un ottimo rapporto, abitavamo molto vicini ai tempi del Genoa e ci legano tanti ricordi. Sul campo, l’anno scorso ha ottenuto una grande salvezza. Ho grande stima nei suoi confronti, è un grandissimo allenatore”.

Poi ha aggiunto: “I risultati positivi non rappresentano assolutamente una pressione, ma un premio al lavoro e alla crescita dei ragazzi, che meritano questa soddisfazione”.