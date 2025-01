Il maltempo è protagonista nella prima prova cronometrata di discesa nel weekend di Garmisch, sede della tappa di Coppa del mondo femminile di sci alpino che vedrà in scesa una discesa libera e un Super-G. A condizionare il primo allenamento ufficiale (domani il secondo), infatti, è la pioggia che, unitamente alle alte temperature, ha portato gli organizzatori ad accorciare l’arrivo di diverse centinaia di metri.

Garmisch, i risultati delle italiane nel primo allenamento

Condizioni che hanno rimescolato le carte, con diverse big molto lontane. Basti pensare che Sofia Goggia, che sulla pista tedesca ha collezionato quattro podio in carriera, ha chiuso in 22esima posizione a +1.69, mentre per trovare Federica Brignone, leader della classifica generale e pettorale rosso nella discesa, bisogna scendere in 37esima posizione, a +2.57. La valdostana, infatti, non ha assolutamente spinto con queste condizioni.

La migliore delle italiane è Nadia Delago, che chiude la top-10 a +1.00. 23esima Vicky Bernardi a +1.70. Più attardate Nicole Delago e Roberta Melesi, mentre dietro a Brignone sono finite anche Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Asja Zenere. Caduta, invece, Sara Thaler, che dopo essere finita nelle reti è stata trasportata per precauzione in elicottero al vicino ospedale. Nessuna paura, comunque, per le condizioni della ventenne altoatesina, che muove regolarmente braccia e gambe.

Come detto, carte rimescolate dalle condizioni avverse. Ecco, quindi, che a spiccare è l’austriaca Nadine Fest in 1:08.19, seguita ad appena quattro centesimi dalla connazionale Magdalena Egger. Sul podio della prova, con un tempo identico a Egger, anche Ester Ledecka, mentre Corinne Suter, Michelle Gisin e Lara Gut-Behrami hanno chiuso tutte oltre la 30esima posizione. Domani mattina, dalle 10:30, in programma la seconda prova ufficiale.

Le parole di Goggia

A commentare la prova è proprio Sofia Goggia, che al termine della propria prova ha raccontato: “È stata una prova fortemente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni instabili del vento che ha dato fastidio alla prima decina di concorrenti. Nonostante ciò sono abbastanza soddisfatta del giro compiuto”, spiega la bergamasca, che quindi conserva sensazioni positive in vista, poi, delle gare di sabato e domenica.

Le prossime tappe della Coppa del mondo

Compresa quella di Garmisch, sono sei le tappe ancora rimaste nel programma della Coppa del mondo di sci alpino femminile 2024/2025. Dopo la tappa tedesca, infatti, l’appuntamento sarà il 30 gennaio con lo slalom di Courchevel (Francia), per poi affrontare il penultimo appuntamento in Italia, a Sestriere, con due slalom giganti e uno slalom tra il 21 e il 23 febbraio. Ancora, tra il 26 febbraio e il 2 marzo ecco il ricco appuntamento norvegese a Kvitfjell, con due discese libere e un Super-G.

La settimana successiva ci si sposta ad Are, in Svezia, per uno slalom gigante e uno slalom, mentre tra il 12 e il 15 marzo si chiude con la discesa libera e il Super-G di La Thuile. Tutto questo prima dell’attesa conclusione della stagione con le finali che andranno in scena nella settimana tra il 20 e il 27 marzo a Sun Valley, negli Stati Uniti.