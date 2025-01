Tentativo concreto dei rossoneri per accontentare il tecnico portoghese. Operazione da 40 milioni di euro, ecco tutti i dettagli

Conceicao si è finalmente reso conto dove è arrivato. In uno spogliatoio in cui prevalgono gli interessi individuali anziché quelli della squadra, in una società dove non si capisce chi faccia cosa, coi risultati sul campo e sul mercato sotto gli occhi di tutti. Dopo la sconfitta con la Juve è sembrato sentir parlare il predecessore Fonseca, gli stessi concetti espressi più o meno con le medesime parole del collega esonerato a ridosso della Supercoppa.

Conceicao vuole rinforzi: delusione Morata

L’ex Porto si aspetta un’ultima fase di calciomercato scoppiettante per il Milan. Serve gente che riesca ad alzare il livello, con Walker (oggi a Milano) primo e non ultimo rinforzo chiesto dal tecnico lusitano. Ibrahimovic e soci stanno provando a fare tabula rasa della campagna acquisti estiva, conferma diretta che è stata tutta o quasi sbagliata. Conceicao vuole un centrocampista e, soprattutto, un centravanti che faccia gol visto il fin qui doppio flop di Alvaro Morata e Tammy Abraham.

Pagato 13 milioni, cioè il prezzo della clausola, Morata ha deluso le attese avendo più di un problema fisico. Finora ha fatto rimpiangere chi lo ha preceduto, Olivier Giroud. Per quanto riguarda l’inglese non è che ci si aspettasse chissà cosa da lui, viene pur sempre da un bruttissimo infortunio e l’anno scorso alla Roma ha fatto vedere di essere molto lontano dal giocatore della prima annata in Serie A.

Conceicao vuole Gimenez del Feyenoord: tentativo quasi disperato del Milan

Il grande bomber che vuole il Milan, o meglio che vuole anzitutto Conceicao è Santiago Gimenez. Il classe 2001 messicano ha passaporto italiano ed è da tempo in orbita rossonera. Nel recente passato ha confessato di ‘sognare’ proprio la maglia rossonera, ma c’è un problema: il Feyenoord.

Il club olandese non vuole privarsene in questa finestra di riparazione, anche perché avrebbe poi pochissimo tempo per rimpiazzarlo. In aggiunta c’è la valutazione, che è molto alta: parliamo di 40 milioni di euro, una cifra che difficilmente potrebbe abbassarsi di tanto.

Il Milan potrebbe provarci concretamente per cercare di esaudire il desiderio di Conceicao, ma allo stato attuale il centravanti messicano – a 23 anni autore già di oltre 100 gol – appare complicato da raggiungere. Perlomeno ora, mentre in ottica estate le chance del Milan potrebbero decisamente aumentare.