Etinosa Oliha è a un match dalla possibilità di giocarsi una delle quattro cinture mondiali più prestigiose della boxe. Come reso noto dall’IBF, prossimamente è previsto l’incontro, valido come eliminatoria mondiale dei pesi medi, tra l’azzurro e lo statunitense Kyrone Davis, senz’altro osso duro e rivale complicatissimo per l’astigiano. Il vincitore di questo confronto, che con tutta probabilità sarà previsto in primavera, avrà il diritto di sfidare ufficialmente il kazako Zhanibek Alimkhanuly, campione in carica di questa categoria di peso a livello IBF.

A settembre El Chapo, così è soprannominato il 26enne pugile pro italiano, ha battuto per ko tecnico al terzo round il tedesco Alex Pavlov all’Agon Spirtpark di Charlottenburg, e con quel trionfo si è garantito la chance di salire sull’ultimo gradino prima di un match che vale la cintura. Alimkhanuly, che a ottobre ha difeso la sua cintura contro Andrei Mikhailovich per ko al nono round, dopo il rinvio a luglio perché il campione del mondo era stato ricoverato in ospedale a causa di una grave disidratazione, attenderà senza duellare nel frattempo e detiene anche il titolo WBO, mentre il cubano Erislandy Lara detiene la WBA, con il dominicano Carlos Adames (WBC) a completare il quadro iridato al limite dei 72,57 kg.

I RECORD DI OLIHA E DAVIS

Oliha spera di poterlo sfidare presto: è imbattuto in carriera con 21 vittorie, di cui 9 per ko tecnico con una percentuale di successi prima del limite superiore al 40%, ed è al secondo posto attualmente nel ranking IBF, la cui prima posizione non è peraltro assegnata. Le sue ultime vittorie di peso, in ordine cronologico e a ritroso, contro Ismael Seck ad aprile scorso, con Faton Vukshinaj, Julio Alamos e Rafael Ortiz nel 2023. E soprattutto, una rinnovata consapevolezza nei propri mezzi, visto che la ventunesima vittoria tra i professionisti è stata tra le più schiaccianti e impressionanti, arrivata in appena sei minuti contro un avversario esperto e non da sottovalutare.

Il rivale a stelle e strisce è più navigato: ha 30 anni, vanta 19 vittorie di cui 6 per ko, ma anche 3 sconfitte e un match terminato in pareggio. Shut It Down, così è conosciuto dagli appassionati, è stato battuto nel 2021 dal fortissimo David Benavidez, mentre a giugno era reduce dalla prestigiosa vittoria contro Elijah Garcia, la terza consecutiva dopo quelle con Cristian Rios e Cruse Stewart.

La data per il confronto diretto tra Oliha e Davis non è come detto ancora fissata, anche perché il piemontese è reduce da un intervento al gomito e sta effettuando delle sedute di fisioterapia. Poi, scatterà per lui la preparazione fisica, questo vuol dire che prima di aprile-maggio difficilmente si potrà salire sul ring. A quel punto, sarà tempo di incrociare i guantoni per garantirsi una futura serata storica, quella in cui, per uno tra l’azzurro e l’americano, sarà possibile aggiudicarsi il tanto agognato titolo mondiale dei pesi medi, a patto di battere il forte kazako che per il momento lo detiene.