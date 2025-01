Petra Vlhova non prenderà parte ai Campionati del mondo di slalom, previsti a Saalbach-Hinterglemm, in Austria, tra il 4 e il 16 febbraio. La sciatrice slovacca è rimasta vittima di un grave infortunio il 20 gennaio 2024 quando, sulla pista di Jasna, nel corso della prova dello slalom gigante, ha subito la rottura del legamento crociato al ginocchio destro. Il percorso riabilitativo si è dimostrato pieno di ostacoli e i tempi di recupero si sono dilatati oltre le previsioni. Vlhova ha dovuto fermarsi completamente lo scorso dicembre, nel tentativo di fare accelerare i tempi di guarigione.

Le parole dell’allenatore

L’allenatore di Vlhova, Mauro Pini, ha comunicato: “La riabilitazione del ginocchio di Petra è finalmente sulla strada giusta, con progressi incoraggianti ogni giorno“, ha affermato lunedì il suo allenatore Mauro Pini. “Purtroppo gli imprevisti che ha dovuto affrontare a dicembre e gennaio le hanno impedito di partecipare ai Campionati del mondo di Saalbach. Avevamo sperato che potesse competere per le medaglie, ma questa volta non accadrà. Tuttavia, questo segna un nuovo capitolo per Petra, con la sua attenzione già rivolta alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026“.

Vlhova a Milano-Cortina per difendere il titolo

La stagione della ventinovenne potrebbe dunque non iniziare, con Vlhova già proiettata verso la rassegna a cinque cerchi. La slovacca ha collezionato la medaglia d’oro nello slalom ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 in una grande rimonta sulle nevi orientali. La sciatrice ora sogna di ripetersi nelle Olimpiadi italiane, distanti poco più di un anno. Nel proprio palmares, Vlhova vanta anche la conquista della prima posizione nella classifica di Coppa del Mondo 2021, oltre alla vittoria di sei medaglie nei campionati mondiali, tra cui una nello slalom gigante, risalente al 2019.

Mondiali di Saalbach – Il programma

A Saalbach l’azione inizierà martedì 4 febbraio, con il parallelo a squadre a rompere il ghiaccio. Giovedì 6, poi, le atlete del supergigante femminile scenderanno in pista, seguite dalla prova maschile in programma per il 7. Sabato 8 toccherà alla discesa femminile, domenica 9 a quella maschile. La combinata a squadre andrà in scena lunedì 10 febbraio, con una manche di discesa e una di slalom: le sciatrici romperanno il ghiaccio, mentre gli uomini saranno impegnati l’11 febbraio. Giovedì 13 febbraio, il gigante femminile aprirà le danze alle discipline tecniche. La prova maschile è attesa per il giorno successivo. Lo slalom femminile andrà in scena il 15 febbraio, mentre chiuderà la rassegna lo slalom maschile, previsto per domenica 16 febbraio.