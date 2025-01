Lewis Hamilton si è imbarcato in una nuova avventura, unendosi alle fila della Ferrari. Il sette volte campione del mondo, che al termine del 2024 ha lasciato Mercedes dopo undici anni insieme, ritrova a Maranello un volto conosciuto. Si tratta di Angela Cullen, la fisioterapista e assistente personale che lo ha accompagnato fino alla stagione 2023. E’ Daily Sport a divulgare la notizia, affermando che la neozelandese avrebbe già raggiunto gli headquarters della Rossa. Motorsport.com aggiunge che Cullen si è unita a ‘Project 44’, la società di Lewis Hamilton, e sarà impegnata nel performance team capitanato da Marc Hynes, il direttore di gara del pluricampione. Angela manterrà il ruolo di fisioterapista, occupandosi anche di nuove aree a livello di performance.

La separazione di Hamilton e Cullen

In passato, Hamilton aveva descritto Cullen come ‘una delle cose migliori che mi potesse capitare nella vita’. Il duo composto da pilota e fisioterapista ha ottenuto il successo di sei titoli mondiali e negli anni Cullen era diventata l’ombra di Hamilton. Dopo il primo Gran Premio della stagione 2023, la 50enne ha annunciato la propria separazione dal numero 44, per ragioni che rimangono ancora oggi sconosciute. Hamilton, a riguardo, aveva dichiarato: “Angela sta vivendo la sua vita in questo momento. Ha tantissime idee di cose da fare. Ci mandiamo messaggi praticamente ogni giorno. Andremo ancora a fare paracadutismo insieme. Saremo sempre presenti nella vita dell’altro“.

Hamilton a Maranello – Quando scenderà in pista

Non è ancora nota la data precisa in cui il ‘Sir’ si calerà in una monoposto del Cavallino. La finestra di tempo possibile sembra estendersi dal 21 al 23 gennaio, ma rimane l’incognita meteo. Le previsioni, ad oggi, indicano martedì e mercoledì come giornate migliori rispetto a giovedì 23, quando la pioggia raggiungerà Modena. Al momento, la data favorita da Ferrari e Hamilton sembrerebbe essere mercoledì 22 gennaio. I test si svolgeranno a Fiorano – pista di casa per la Ferrari e poco distante da Maranello – con una TPC, ovvero una vettura di anni passati utilizzata per i test. Al termine del 2024, diverse indiscrezioni avevano indicato la F1-75 come monoposto selezionata per il debutto di Lewis Hamilton. Al contempo, non è da escludere la possibilità di vedere il numero 44 in pista con la F1-23.