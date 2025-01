Il 2025 internazionale delle competizioni di spada si apre con il Grand Prix di Doha. La capitale del Qatar ospiterà solo le gare individuali a punteggio maggiorato. Il programma si aprirà con due giornate iniziali dedicate a gironi e turni preliminari. Venerdì 24 gennaio andrà in scena la prova femminile, sabato 25 quella maschile. Domenica 26 sarà dedicata esclusivamente ai tabelloni principali delle due competizioni.

SCHERMA, GRAND PRIX DI DOHA – I CONVOCATI

La scherma azzurra è pronta ad assistere al ritorno delle campionesse di Parigi 2024: Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio salgono nuovamente in pedana, affiancando l’altra iridata olimpica Giulia Rizzi, terza nel ranking. Presenti anche Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Nella gara maschile, l’Italia verrà rappresentata da Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti. A guidare la spedizione tricolore a Doha sarà il Commissario tecnico Dario Chiadò, affiancato dai maestri di staff Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, con il supporto dei fisioterapisti Veronica Balzano e Maurizio Iaschi.

Gara individuale femminile: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi.

Gara individuale maschile: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti.

Responsabile d’arma: Dario Chiadò.

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota.

Fisioterapisti: Veronica Balzano, Maurizio Iaschi.

DOHA GRAND PRIX – LE ASSENZE

Nella prova femminile di Doha, manca all’appello Vivian Kong. L’atleta di Hong Kong, al momento prima nel ranking, non compare tra le iscritte alla prova qatariota. Kong, come Fiamingo e Santuccio, non compare in pedana dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, rassegna che l’ha vista conquistare la medaglia d’oro. Assente anche Auriane Mallo, seconda nel ranking. La schermitrice transalpina ha fatto faville nel corso delle Olimpiadi, ottenendo l’argento sia nella prova individuale (fermata in finale da Kong), che nella gara a squadre vinta da Fiamingo e compagne.

IL PROGRAMMA DEL GRAND PRIX DI DOHA



Venerdì 24 gennaio

8:00 (orario italiano): Fase a gironi e tabelloni preliminari gara femminile

Sabato 25 gennaio

8:00 (orario italiano): Fase a gironi e tabelloni preliminari gara maschile

Domenica 26 gennaio

7:00 (orario italiano): Tabellone principale da 64 gara femminile

8:30 (orario italiano): Tabellone principale da 64 gara maschile

16:00 (orario italiano): Inizio fasi finali