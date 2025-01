Nella discesa di St.Anton, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025, Federica Brignone ha dovuto attendere fino all’ultimo pettorale per certificare la sua prima vittoria in discesa (prima italiana nella storia a vincere una gara in combinata nordica, gigante, discesa e superG) per “colpa” di Malorie Blanc. La giovane sciatrice svizzera, scesa con il pettorale numero 46, su 51 totali, ha ottenuto un sorprendente secondo posto a soli sette centesimi dal primo posto di Brignone vedendosi sfumare il primo successo in carriera con 15 centesimi persi nell’ultimo settore, dove l’azzurra ha fatto la differenza su tutte le altre avversarie. Sarebbe stata la prima vittoria in carriera, ma Blanc può uscire decisamente soddisfatta da St.Anton con il primo podio in carriera in Coppa del Mondo e anche con i primi punti conquistati in classifica generale solamente alla seconda gara in carriera nel circuito maggiore.

Dopo l’esordio il 21 dicembre 2024 nel gigante di St.Moritz, che l’ha vista uscire in prima manche senza tempo all’attivo, l’elvetica si è inventata un incredibile secondo posto togliendo il primo podio della carriera all’azzurra Laura Pirovano, quarta a 43 centesimi da Brignone e a 25 centesimi dalla terza posizione della ceca Ester Ledecka, anche lei con pettorale alto (27), ma meno sorprendente della svizzera viste i buoni risultati ottenuti in discesa in questa stagione. Blanc scala posizioni in classifica generale e si issa in 38ª posizione con 80 punti, appena davanti alla canadese Valerie Grenier, 39ª con 79 punti. Vedremo se sarà in grado di ripetersi o di confermare il lampo di St.Anton nella prossima discesa a Cortina d’Ampezzo il 18 gennaio.

Le medaglie ai Mondiali juniores e l’esordio in Coppa del Mondo

Nata il 6 gennaio 2004 e attiva dal novembre 2020, Blanc fa il suo esordio in Coppa Europa il 9 dicembre 2021 nel superG di Zinal, in Svizzera. Non completa la prima manche venendo eliminata senza tempo all’attivo. Sono pochi gli acuti in Coppa Europa tra il 2022 e il 2023. I primi risultati di un certo spessore arrivano tutti nel 2024. Sono tre le medaglie nei Mondiali juniores in Alta Savoia. Un oro nel superG e uo nella combinata a squadre e un argento nella discesa libera. Arriva anche il primo podio in Coppa Europa il 25 gennaio 2024 a Orcières sempre in superG. Il 17 dicembre 2024 conquista la prima vittoria in Coppa Europa (poi chiusa al 16° posto complessivo) sempre in superG e sempre a Zinal dove aveva fatto il suo esordio tre anni prima. Quattro giorni dopo si guadagna l’esordio in Coppa del Mondo. Partecipa al superG di St.Moritz, in Svizzera, ma viene eliminata in prima manche uscendo senza mettere a segno un tempo. Nella seconda gara in carriera in Coppa del Mondo arriva l’acuto in discesa a St.Anton con i primi punti e il primo podio nel circuito maggiore.

La top ten a St.Anton

F. Brignone (ITA) 1:16.08 M. Blanc (SUI) +0.07 E. Ledecka (CZE) +0.18 L. Pirovano (ITA) +0.43 S. Venier (AUT) +0.51 L. Vonn (USA) +0.58 C. Huetter (AUT) +0.61 N. Ortlieb (AUT) +0.63 L. Macuga (USA) +0.73 A. Raedler (AUT) +0.79

19. E. Curtoni +1.15

28. Ni. Delago +1.42

29. Na. Delago +1.43

30. S. Thaler +1.48

39. V. Bernardi +1.99

DNF. S. Goggia

DNF R. Melesi

La classifica generale

Zrinka Ljutic (Cro) 456 Sara Hector (Swe) 447 Camille Rast (Sui) 433 Federica Brignone (Ita) 419 Lara Gut-Behrami (Sui) 329 Wendy Holdener (Sui) 316 Lara Colturi (Alb) 298 Cornelia Huetter (Aut) 286 Sofia Goggia (Ita) 285 Lena Duerr (Ger) 276

18. Marta Bassino (Ita) 156

25. Laura Pirovano (Ita) 127

32. Elena Curtoni (Ita) 98

48. Roberta Melesi (Ita) 60

58. Asja Zenere (Ita) 38

60. Martina Peterlini (Ita) 32

65. Giorgia Collomb (Ita) 27

73. Ilaria Ghisalberti (Ita) 18

77. Lara Della Mea (Ita) 17

90. Beatrice Sola (Ita) 10

97. Vicky Bernardi (Ita) 7

100. Nadia Delago (Ita) 6

105. Nicole Delago (Ita) 3

108. Sara Thaler (Ita) 1