La prima tappa del nuovo anno della Coppa del Mondo 2024/2025 si chiude in quel di Oberhof con le staffette miste, dopo le sprint e gli inseguimenti che hanno caratterizzato i primi giorni di gara in Turingia. Come sempre la località tedesca ha offerto un tracciato molto selettivo e difficili condizioni di vento, con risultati talvolta anche sorprendenti. Ecco quindi che da queste staffette ci si può aspettare davvero di tutto, soprattutto se le condizioni meteo dovessero continuare ad aumentare quel fattore di imprevedibilità che nel biathlon è già naturalmente presente. Tra big assenti e autentiche corazzate favorite, andiamo quindi ad affrontare i principali temi che le due gare possono offrire.

Francia contro tutti, si possono davvero battere?

A dir poco dominanti nelle due sprint, con grandi conferme nell’inseguimento femminile e una presenza comunque costante anche tra gli uomini. La Francia è la naturale e inevitabile favorita sia nella staffetta “single mixed” che nella staffetta mista, con un parco atleti talmente vasto da potersi permettere di lasciare a riposo Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet ed Emilien Jacquelin risultando comunque pronti a giocarsi il successo. Il momento d’oro del biathlon francese è rappresentato da Paula Botet, che all’esordio stagionale nel circuito maggiore ha vinto la sprint di giovedì. Per lei ora ci sarà un’altra prova importante, in coppia con un veterano come Quentin Fillon Maillet che ha vinto la sprint maschile di venerdì.

Tra le altre coppie della staffetta singola mista spicca la Germania di Strelow e Grotian, oltre alla Norvegia di Soerum e Knotten e all’Austria dei sempre temibili Eder e Hauser in un format dove il poligono potrebbe assumere un’importanza ancora maggiore. Attenzione anche agli svizzeri Hartweg e Baserga, che in questi giorni si sono visti in posizioni più che interessanti. Più basse le quotazioni della Svezia, che decide di puntare più sulla staffetta mista “tradizionale” e schiera Brandt e Magnusson. Una decisione analoga a quella dell’Italia, che infatti schiera Elia Zeni e Martina Trabucchi. Per quest’ultima un premio ma anche un’altra occasione per dimostrare di poter essere benissimo una presenza fissa in Coppa del Mondo, dopo essere andata a punti nell’inseguimento recuperando dieci posizioni. Zeni invece punta a ritrovare le percentuali dello scorso anno, un tema centrale per tutta la squadra azzurra che sta davvero faticando al poligono nell’ultimo periodo.

L’Italia punta sul quartetto: imperativo ritrovare le percentuali

La squadra azzurra punta tutte le sue fiches sulla staffetta mista “olimpica”, quella che storicamente ha dato tante soddisfazioni nell’ultimo decennio. Al via ci saranno quindi Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Michela Carrara. Un quartetto completo, in grado di poter tenere sugli sci su una pista impegnativa come quella di Oberhof. Per tutti però il problema del momento sono le percentuali, motivo per cui un miglioramento al poligono è imperativo anche e soprattutto in vista dei prossimi impegni che vedono all’orizzonte Ruhpolding e poi soprattutto la tappa di casa ad Anterselva e i Mondiali di Lenzerheide. Michela Carrara sicuramente rappresenta al momento la nota più lieta: l’azzurra sembra aver trovato una sua dimensione in Coppa del Mondo dopo tante stagioni complicate come dimostrano i due piazzamenti in top-20 di questi giorni. Anche Hofer si sta comunque ritrovando, dopo problemi fisici molto gravi che negli scorsi anni avevano avvicinato forse anche lo spettro del ritiro.

Dorothea Wierer non ha niente da dimostrare e l’impressione è che se riuscirà a ritrovare precisione nel poligono in piedi allora anche a 34 anni suonati potrà dire la sua ai Mondiali. L’altoatesina, che in questi giorni ha “festeggiato” i 16 anni dal debutto in Coppa del Mondo, ha ancora voglia di competere contro avversarie ben più giovani e ha nel mirino le Olimpiadi dell’anno prossimo. Ancora diverso il discorso per Giacomel, la cui esplosione sembra sempre a un passo salvo poi mancare sempre l’appuntamento con un dettaglio e soprattutto con la precisione al poligono. Quattro atleti, ognuno con i propri obiettivi: una staffetta per ritrovarsi, una staffetta per confermarsi, una staffetta per prendere fiducia e magari spiccare il volo.

Il tutto in una staffetta che vede la Francia favorita insieme alla Norvegia, con quest’ultima che lascia a riposo sia Sturla Holm Laegreid che Johannes Thignes Boe. I transalpini schierano Fabien Claude, Eric Perrot, Jeanne Richard e Lou Jeanmonnot mentre la Svezia punta su Samuelsson e Ponsiluoma insieme alle sorella Hanna ed Elvira Oeberg.

La startlist della staffetta singola mista (partenza ore 12:20, domenica 12 gennaio)

1 SWE – SWEDEN

1-1 r BRANDT Viktor M

1-2 g MAGNUSSON Anna F

2 FRA – FRANCE

2-1 r FILLON MAILLET Quentin M

2-2 g BOTET Paula F

3 GER – GERMANY

3-1 r STRELOW Justus M

3-2 g GROTIAN Selina F

4 AUT – AUSTRIA

4-1 r EDER Simon M

4-2 g HAUSER Lisa Theresa F

5 NOR – NORWAY

5-1 r SOERUM Vebjoern M

5-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F

6 SLO – SLOVENIA

6-1 r FAK Jakov M

6-2 g REPINC Lena F

7 SUI – SWITZERLAND

7-1 r HARTWEG Niklas M

7-2 g BASERGA Amy F

8 EST – ESTONIA

8-1 r ZAHKNA Rene M

8-2 g ERMITS Regina F

9 UKR – UKRAINE

9-1 r DUDCHENKO Anton M

9-2 g PETRENKO Iryna F

10 USA – UNITED STATES

10-1 r WRIGHT Campbell M

10-2 g LEVINS Chloe F

11 FIN – FINLAND

11-1 r SEPPALA Tero M

11-2 g MINKKINEN Suvi F

12 BUL – BULGARIA

12-1 r SINAPOV Anton M

12-2 g ZDRAVKOVA Maria F

13 LAT – LATVIA

13-1 r BIRKENTALS Renars M

13-2 g VOLFA Estere F

14 CZE – CZECHIA

14-1 r HORNIG Vitezslav M

14-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

15 MDA – MOLDOVA

15-1 r MAKAROV Maksim M

15-2 g STREMOUS Alina F

16 ROU – ROMANIA

16-1 r SHAMAEV Dmitrii M

16-2 g TOLMACHEVA Anastasia F

17 ITA – ITALY

17-1 r ZENI Elia M

17-2 g TRABUCCHI Martina F

18 POL – POLAND

18-1 r GUNKA Jan M

18-2 g SIDOROWICZ Natalia F

19 BEL – BELGIUM

19-1 r MACKELS Marek M

19-2 g BOUVARD Eve F

20 CAN – CANADA

20-1 r FLEMING Jasper M

20-2 g MOSER Nadia F

21 LTU – LITHUANIA

21-1 r FOMIN Maksim M

21-2 g KOCERGINA Natalja F

22 KAZ – KAZAKHSTAN

22-1 r MUKHIN Alexandr M

22-2 g POLTORANINA Olga F

23 SVK – SLOVAKIA

23-1 r CESNEK Damian M

23-2 g KAPUSTOVA Ema F

24 GRE – GREECE

24-1 r ANGELIS Apostolos M

24-2 g CHARALAMPIDOU Konstantina F

25 JPN – JAPAN

25-1 r TACHIZAKI Mikito M

25-2 g SATO Aoi F

La startlist della staffetta mista (partenza ore 14:30, domenica 12 gennaio)

1 NOR – NORWAY

1-1 r LAEGREID Sturla Holm M

1-2 g BOE Tarjei M

1-3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark F

1-4 b KIRKEEIDE Maren F

2 FRA – FRANCE

2-1 r CLAUDE Fabien M

2-2 g PERROT Eric M

2-3 y RICHARD Jeanne F

2-4 b JEANMONNOT Lou F

3 SWE – SWEDEN

3-1 r SAMUELSSON Sebastian M

3-2 g PONSILUOMA Martin M

3-3 y OEBERG Hanna F

3-4 b OEBERG Elvira F

4 GER – GERMANY

4-1 r RIETHMUELLER Danilo M

4-2 g NAWRATH Philipp M

4-3 y TANNHEIMER Julia F

4-4 b PREUSS Franziska F

5 ITA – ITALY

5-1 r GIACOMEL Tommaso M

5-2 g HOFER Lukas M

5-3 y WIERER Dorothea F

5-4 b CARRARA Michela F

6 UKR – UKRAINE

6-1 r MANDZYN Vitalii M

6-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

6-3 y HORODNA Olena F

6-4 b DMYTRENKO Khrystyna F

7 FIN – FINLAND

7-1 r RANTA Jaakko M

7-2 g HEIKKINEN Arttu M

7-3 y LEHTONEN Venla F

7-4 b LEINAMO Sonja F

8 CZE – CZECHIA

8-1 r KRCMAR Michal M

8-2 g VACLAVIK Adam M

8-3 y JISLOVA Jessica F

8-4 b OTCOVSKA Kristyna F

9 POL – POLAND

9-1 r BADACZ Konrad M

9-2 g SUCHODOLSKI Fabian M

9-3 y MAKA Anna F

9-4 b ZUK Kamila F

10 BEL – BELGIUM

10-1 r CLAUDE Florent M

10-2 g LANGER Thierry M

10-3 y LIE Lotte F

10-4 b CLOETENS Maya F

11 AUT – AUSTRIA

11-1 r LEITNER Felix M

11-2 g KOMATZ David M

11-3 y ANDEXER Anna F

11-4 b GANDLER Anna F

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r STALDER Sebastian M

12-2 g FINELLO Jeremy M

12-3 y GASPARIN Aita F

12-4 b HAECKI-GROSS Lena F

13 BUL – BULGARIA

13-1 r TODEV Blagoy M

13-2 g ILIEV Vladimir M

13-3 y TODOROVA Milena F

13-4 b DIMITROVA Valentina F

14 SVK – SLOVAKIA

14-1 r SKLENARIK Tomas M

14-2 g ISKHAKOV Artur M

14-3 y KUZMINA Anastasiya F

14-4 b REMENOVA Maria F

15 LTU – LITHUANIA

15-1 r CIGAK Nikita M

15-2 g STROLIA Vytautas M

15-3 y TRAUBAITE Judita F

15-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F

16 CAN – CANADA

16-1 r RUNNALLS Adam M

16-2 g PLETZ Logan M

16-3 y LUNDER Emma F

16-4 b PARADIS Pascale F

17 EST – ESTONIA

17-1 r KULBIN Jakob M

17-2 g SIIMER Kristo M

17-3 y KUELM Susan F

17-4 b TALIHAERM Johanna F

18 SLO – SLOVENIA

18-1 r DOVZAN Miha M

18-2 g PLANKO Lovro M

18-3 y KLEMENCIC Polona F

18-4 b LAMPIC Anamarija F

19 MDA – MOLDOVA

19-1 r USOV Mihail M

19-2 g MAGAZEEV Pavel M

19-3 y MAKAROVA Aliona F

19-4 b GHILENKO Alla F

20 ROU – ROMANIA

20-1 r FLORE Raul M

20-2 g COLTEA George M

20-3 y MEZDREA Andreea F

20-4 b CHIRKOVA Elena F

21 LAT – LATVIA

21-1 r MISE Edgars M

21-2 g PATRIJUKS Aleksandrs M

21-3 y BULINA Sanita F

21-4 b BULINA Sandra F

22 KAZ – KAZAKHSTAN

22-1 r KIREYEV Vladislav M

22-2 g DYUSSENOV Asset M

22-3 y YEGOROVA Polina F

22-4 b KRYUKOVA Arina F

23 USA – UNITED STATES

23-1 r BONACCI Vincent M

23-2 g CERVENKA Vaclav M

23-3 y CASTONGUAY Grace F

23-4 b GARSO Jackie F