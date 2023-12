Sci alpino, Vinatzer 14° in Val d’Isere: “Mio miglior risultato nel gigante, va bene così”

“E’ il mio miglior risultato in carriera nel gigante e quindi va bene. La prima manche era veramente molto tosta, questa seconda era più bella da sciare e sono riuscito ad esprimermi al meglio. Spero di fare un altro bel gigante anche in Alta Badia”. Lo ha detto Alex Vinatzer dopo il quattordicesimo posto nel gigante maschile di Val d’Isere. Gli fa eco Giovanni Borsotti: “Una seconda discesa nella quale si andava molto di più. Ho fatto una manche solida, con qualche piccolo errore. Mi aspettavo qualcosa di più da questa pista, ma tutto sommato sono soddisfatto. Venivo da un mese di velocità, quindi mi fa bene tornare al gigante. Spero di fare meglio nelle prossime gare”. Sconsolato infine Filippo Della Vite: “Ci ho provato ma ho sciato male, non so perché visto che stavo sciando bene in allenamento. Adesso abbiamo ancora qualche giorno di sci prima delle gare dell’Alta Badia e proverò a rimettermi a posto”.