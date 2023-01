Sci Alpino, TechnoAlpin sarà sponsor tecnico FISI fino al 2026. Roda: “Accordo fondamentale”

Nuovo accordo tra la Federazione Italiana Sport Invernali e TechnoAlpin, che hanno raggiunto l’intesa per la fornitura ufficiale della durata di quattro anni: a comunicarlo è stata la FISI attraverso il proprio sito. L’azienda altoatesina, leader mondiale per le tecnologie invernali, metterà a disposizione della Fisi cannoni per la produzione di neve artificiale a uso di gratuito, che le squadre nazionali utilizzeranno sia per allestire tracciati di allenamento, sia per la preparazione di piste di gara.

L’amministratore delegato di TechnoAlpin, Erich Gummerer, si è detto molto felice dell’accordo: ‘‘Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo. La nostra azienda vive di neve e degli sport che la riguardano e sottoscrive attività di partnership soltanto in questo ambito, che noi riteniamo il nostro ambiente naturale’‘. Entusiasta anche il presidente della Federazione Flavio Roda: ”Si tratta di un accordo fondamentale per la nostra Federazione, soprattutto in vista dell’organizzazione delle gare. In questo modo possiamo abbattere i costi e produrre neve, al fine di garantire lo svolgimento delle competizioni”.