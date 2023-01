Football Nfl, Hamlin dimesso dall’ospedale dopo l’attacco cardiaco: è tornato a casa

Dopo l’arresto cardiaco in campo e il timore per le sue condizioni, Damar Hamlin sembra finalmente essersi lasciato il peggio alle spalle. Il giocatore dei Bills, ricoverato in ospedale prima a Cincinnati e poi a Buffalo, ha infatti lasciato il General Medical Center ed ha fatto ritorno a casa. Le sue condizioni erano ormai stabili da un po’ di giorni, ma i medici non hanno voluto correre rischi. Non è chiaro se nel futuro del 24enne ci saranno ancora il football americano e la Nfl, ma ciò che conta è che sta bene dopo lo spavento di una settimana fa. Il giovane si era accasciato a terra dopo un contrasto in campo con Tee Higgins ed era stato salvato dai medici con l’ausilio del defibrillatore.