Sci alpino, super-G Crans Montana 2024: vince Venier, doppio podio azzurro con Brignone e Bassino

E’ doppio podio azzurro anche quest’oggi a Crans Montana, anche se stavolta lo sci alpino azzurro non sale sul gradino più alto come nella discesa. A trionfare nel super-G che ha chiuso la tappa in Svizzera di Coppa del Mondo è l’austriaca Stephanie Venier, ma per appena quattro centesimi. Le vere protagoniste, però, sono le stesse. Federica Brignone è di nuovo seconda, un piazzamento di prestigio (podio numero 65 in carriera) ma che brucia un po’ per il distacco minimo, anche se consente alla valdostana di avvicinarsi a Gut-Behrami in chiave classifica di specialità. Marta Bassino invece passa dalla vittoria in discesa al terzo posto di oggi, in un weekend di rinascita dopo una stagione fin qui molto complicata. Appena fuori dalla top-10 c’è Laura Pirovano, partita col pettorale numero uno e undicesimi al traguardo, tredicesima invece Roberta Melesi. Il circo bianco tornerà in Val di Fassa settimana prossima per l’ultima tappa italiana di questa stagione.

“Un bel week-end – ha spiegato Brignone alla Fisi – Mi spiace perché subito dopo la stradina sono andata un po’ lunga e ho dovuto calcare un po’ troppo e ho perso tanto tempo per il piano. Poi ho fatto un’ottima parte finale, ma Venier ha fatto una parte centrale eccellente ed è davanti. Mi brucia un po’ perché spesso sono dietro per pochi centesimi, ma è così. Non penso alle classifiche, voglio andare avanti gara per gara e cercare di fare ogni volta il meglio. Le prossime gare in Italia saranno al Passo San Pellegrino e lì spero di poter tirare a tutta dall’inizio alla fine. Voglio fare delle belle gare”.

“Un week-end super – ha aggiunto Bassino sempre alla Fisi – Sono veramente felice di questo fine settimana, sono contenta di tutto. Era veramente difficile, la neve era pappa, non aveva consistenza. Ho sbagliato all’ingresso del piano e ho perso velocità, ma sono rimasta concentrata. E’ stato un progresso continuo, sapevo che facevo dei tratti bene, ora è arrivata maggiore consapevolezza e tutto funziona meglio. Queste gare mi danno fiducia e continuerò su questa strada. Giovedì farò un giorno di gigante e poi torneremo a fare velocità in Val di Fassa”.