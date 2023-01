Sci alpino, slalom Wengen: sette azzurri convocati

Saranno sette gli azzurri al via a Wengen per lo slalom maschile di Coppa del Mondo, in programma domenica 15 gennaio. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato Simon Maurberger, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Matteo Canins, quest’ultimo reduce dall’esordio sul massimo circuito ad Adelboden. Sono 16 i podi azzurri nella storia della celebre località svizzera nello slalom, con quattro successi: Alberto Tomba nel 1992 e 1995 e Giorgio Rocca nel 2003 e 2006. L’ultimo podio è stato lo scorso anno, con Giuliano Razzoli al terzo posto.