Sci alpino, Coppa del mondo 2022/2023 maschile: classifica aggiornata dopo Super-G Wengen

Oggi è andato in scena il super-G di Wengen, valido per la Coppa del mondo 2022/2023. Sulle nevi svizzere a spuntarla è Kilde che vince davanti ai padroni di casa Rogentin, miglior risultato in carriera, e il solito Odermatt al quinto podio consecutivo nella disciplina. Ottimo Paris che chiude in 5ª posizione. Per quanto riguarda i colori azzurri Casse chiude 13° e Bosca 19°. In classifica la leadership di Odermatt non è in discussione. Kilde rafforza la seconda posizione. Buon salto in avanti di Rogentin e Paris.

1. Odermatt (SUI) 1106

2. Kilde (NOR) 746

3. Kristoffersen (NOR) 565

4. Kriechmayr (AUT) 482

5. Braathen (NOR) 465

6. Meillard (SUI) 427

7. Pinturault (FRA) 417

8. Feller (AUT) 406

9. Crawford (CAN) 317

10. Schwarz (AUT) 301

GLI ITALIANI

23. Casse 148

33. Paris 95

36. Sala 91

46. Della Vite 80

50. Gross 70

61. Vinatzer 50

64. Innerhofer 49

68. Schieder 44

68. Bosca 44

80. Marsaglia 35

90. Kastlunger 26

96. De Aliprandini 23

99. Maurberger 20

103. Razzoli 19

105. Borsotti 18

115. Franzoni 14

118. Molteni 12

133. Zazzi 6