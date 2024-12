Prosegue la United Cup 2025. Sorpresa di giornata è la vittoria dell’Argentina sull’Australia per 2-1. Nella partita di apertura Nadia Podoroska batte in due set Olivia Gadecki. 6-4 6-2 in un’ora e mezza per la sudamericana numero 100 Wta. Alex de Minaur di sbarazza, come da pronostico, di Tomas Martin Etcheverry in due rapidi set. 6-1 6-4 il punteggio per il numero 9 del mondo, che fa il suo e passa il pallone decisivo al doppio misto. Doppio misto in cui Perez/Ebden partono con i favori del pronostico, ma vengono dominati dal duo Carle/Etcheverry che lancia l’Argentina in testa al Girone F. La Svizzera piega la Francia 2-1. La veterana Belinda Bencic vince facile contro Chloe Paquet (6-3 6-1) e porta avanti gli elvetici. Succede di tutto tra Hugo Humbert e Dominik Stricker. Lo svizzero, dopo aver perso il primo parziale, ha l’opportunità di portare il transalpino al terzo set ma si fa rimontare dal 5-3 e servizio perdendo due turni di battuta consecutivi per il 6-3 7-5 finale. Nel doppio misto Stricker si prende la rivincita e, in coppia con Bencic, batte 6-1 7-6(4) il duo Lechemia/Roger-Vasselin completando l’opera. La Grecia soffre ma vince 2-1 contro la Spagna. Maria Sakkari complica la giornata dei suoi perdendo male contro Jessica Bouzas Maneiro. 6-2 6-1 in un poco più di un’ora con gli iberici che si portano a una vittoria dal successo. Subito sotto pressione Stefanos Tsitsipas, che è chiamato al risultato contro Pablo Carreno-Busta. Il vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo 2024 non sbaglia e piega in tre set la grande resistenza del bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore di lotta. Si va al doppio misto con Sakkari/Tsitsipas che la spuntano in rimonta 4-6 6-3 10-6 sull’inedita coppia Cavalle-Reimers/Martos Gornes. Il Canada non sbaglia contro la Croazia. Quarto 2-1 su quattro incontri di giornata. Subito pesante la sfida tra Leylah Fernandez e Donna Vekic. Match meno equilibrato del previsto con l’americana che ha vinto 6-4 6-3 in un’ora e mezza. Sembra tutto facile per il Canada con Auger-Aliassime che rifila un 6-0 al primo set a Borna Coric. Il croato entra in partita e si inventa la rimonta dando 6-4 6-4 al numero 29 del mondo. Nel doppio misto Aliassime e Fernandez non tremano e battono 6-3 6-4 Ciric Bagaric/Dodig.

Le classifiche

-GRUPPO A

Canada 1V 0P (2-1)

Stati Uniti 0V 0P

Croazia 0V 1P (1-2)

-GRUPPO B

Norvegia 0V 0P

Polonia 0V 0P

Repubblica Ceca 0V 0P

-GRUPPO C

Kazakhstan 1V 0P (2-1)

Grecia 1V 0P (2-1)

Spagna 0V 1P (1-2)

-GRUPPO D

Svizzera 1V 0P (2-1)

ITALIA 0V 0P

Francia 0V 1P (1-2)

-GRUPPO E

Cina 1V 0P (3-0)

Brasile 0V 1P (0-3)

Germania 0V 0P

-GRUPPO F

Argentina 1V 0P (2-1)

Australia 0V 1P (1-2)

Gran Bretagna 0V 0P