Sci alpino, Slalom Flachau 2023: sette azzurre al via in Austria

Sarà composta da sette azzurre la spedizione della squadra italiana femminile di slalom che prenderà parte allo slalom in notturna di Flachau, in Austria, previsto martedì 10 gennaio. La prima manche è fissata alle ore 18.00, mentre la seconda alle 20.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Due atlete in più per l’Italia dopo l’ufficializzazione delle nuove quote effettuato dalla FIS, in base ai risultati dell’ultimo periodo, che rimarranno valide fino al prossimo 30 gennaio. Al sesto appuntamento stagionale fra i pali stretti prenderanno parte Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Beatrie Sola. Nella località austriaca, famosa per avere dato i natali a Hermann Maier, la squadra azzurra non è mai riuscita a centrare il podio e il miglior risultato è quello di Chiara Costanza, sesta nel 2018. Si tratta della sedicesima volta di una gara del massimo circuito a Flachau: quattro i successi di Mikaela Shiffrin contro i due di Petra Vlhova.