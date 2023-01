Sci alpino, Shiffrin dopo la seconda vittoria a Kronplatz: “Oggi ero abbastanza stanca, ottime sensazioni nel gigante”

Mikaela Shiffrin ha confermato il suo ottimo stato di forma. Nella seconda discesa di Kronplatz l’atleta americana si è confermata sul gradino più alto del podio raggiunge quota 84 successi in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino al femminile, a sole due vittorie dal record generale di Stenmark. “Oggi ero abbastanza stanca e non sono nel momento migliore del mese, quindi sono stanca e voglio solo dormire. A fine giornata sono due discese che durano un minuto, quindi hai sempre l’energia per farle. Penso che tra la seconda gara a Kranjska Gora e queste due gare di ieri e oggi, sono i migliori giganti che abbia mai fatto. Mi sento così bene a scendere in questo periodo. Adoro la sensazione che provo sugli sci da gigante in questo momento”, le parole della Shiffrin dopo la seconda vittoria a Kronplatz.