Sci Alpino, seconda prova discesa Soldeu 2023: Paris quarto, sesto Casse

Lo sciatore azzurro, Dominik Paris, ha chiuso in quarta posizione, a 1’07” dalla testa, la seconda prova di discesa libera a Soldeu, per le finali di Coppa del Mondo 2022/23. Queste le sue parole nel post-prova: “L’idea per le linee c’è, oggi le sensazioni sono abbastanza positive. Ieri la neve era molle e non dava risposte. C’è molto vento, speriamo che la gara sia regolare e che le condizioni siano uguali per tutti”.

Sesta posizione invece per Mattia Casse, a 1'22" dal leader. Lontano dalla testa invece Florian Schieder, a 2"66 dalla vetta, che dichiara: "Le mie sensazioni erano abbastanza buone, però c'era abbastanza vento in cima e cambia la visibilità. In generale comunque mi piace qui, spero che riusciremo a fare una bella gara domani e che il meteo sia buono. La neve oggi era più dura rispetto a ieri perché è stato salato e nella notte ha tirato. Mi auguro che rimanga così".

Il migliore della prova è stato il norvegese Adrian Sejersted, che ha chiuso in 1’28”53, davanti a Marco Schwarz e Vincent Kriechmayr. Il primo citato ha terminato con 88 centesimi di troppo, mentre il secondo con 1”01 di ritardo.