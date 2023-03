Torino, in 300 al Filadelfia per l’allenamento a porte aperte pre Napoli

Grande manifestazione d’affetto da parte dei tifosi del Torino nei confronti della squadra. All’allenamento odierno mattutino a porte aperte, infatti, erano circa 300 i sostenitori granata al Filadelfia. Una spinta importante, quindi, in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli, in programma domenica pomeriggio all’Olimpico Grande Torino. Per questa partita il tecnico Juric spera di poter recuperare Vlasic, alle prese da un mese con problemi muscolari, e Karamoh, assente a Lecce per una botta.