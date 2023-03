Friburgo, prolungato il contratto dell’allenatore Christian Steich

Il Friburgo, avversario della Juventus giovedì nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, ha deciso di prolungare il contratto all’allenatore Christian Steich e al suo staff. Streich è alla guida della squadra dal dicembre del 2011 ed è arrivato a 430 partite in tutte le competizioni da guida della società tedesca. “È bello che ci piace ancora entrare in ufficio ogni giorno e avere un rapporto aperto e onesto. La vita qui è davvero speciale e sono contento di poter continuare a lavorare per questo club insieme ai miei colleghi allenatori”, ha commentato.

“Siamo lieti di continuare a lavorare con il nostro attuale team di allenatori”, ha dichiarato il direttore sportivo Jochen Saier. “Christian Streich ei suoi colleghi lavorano duramente ogni giorno e danno il massimo per garantire lo sviluppo del nostro team. Stiamo continuando a fare le cose a modo nostro e questa partnership di successo e di valore andrà avanti anche nella prossima stagione”.

