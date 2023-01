Sci alpino, risultati prima manche slalom maschile Wengen 2023: Meillard il migliore, Sala sesto

I risultati e la classifica della prima manche dello slalom maschile di Wengen, valido per la Coppa del mondo 2022/2023 di sci alpino. A vincere la prova è lo svizzero Loic Meillard che, sceso con il pettorale numero 3, chiude in 57.13, tempo che vale un vantaggio di 45 centesimi su Kristoffersen e di 48 su Braathen. Sesto Tommaso Sala, che paga il distacco di sette decimi maturati nel primo intertempo, riuscendo a contenere in quelli successivi chiudendo infine a +1.61. Decisamente più lontani, invece, Alex Vinatzer (13esimo a +3.21) e Giuliano Razzoli, visibilmente non in condizione (22esimo a +4.79).

RISULTATI PRIMA MANCHE (top-10)

Meillard (SUI) 57.13 Kristoffersen (NOR) +0.45 Braathen (NOR) +0.48 Strasser (GER) +0.68 McGrath (NOR) +1.04 Sala (ITA) +1.61 Noel (FRA) +1.86 Yule (SUI) +1.96 Zenhaeusern (SUI) +2.21 Schwarz (AUT) +2.43

13. Vinatzer (ITA) +3.21

23. Razzoli (ITA) +4.79

DNF Gross (ITA)