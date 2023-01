Psg si allontana dal Parco dei Principi: “Vogliono farci andare via, cerchiamo soluzioni alternative”

In Francia monta il caso Parco dei Principi, dal quale il Psg potrebbe separarsi dopo 50 anni. Infatti, il club vorrebbe acquistarlo, ma i funzionari della città fanno muro. Il sindaco Anne Hidalgo aveva anche dichiarato che non verrà venduto. Un atto di sfida dal punto di vista del club parigino, che si è detto “deluso e sorpreso” dalla volontà della città di allontanare la squadra dal suo stadio, affermando che ora si ritrova costretto a trovare soluzioni alternative. Il Psg ha posto l’acquisizione di un terreno nella verdeggiante periferia ovest della città come condizione per realizzare lavori di ammodernamento e ampliamento per 500 milioni di euro. Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, negli scorsi mesi, aveva affermato che il comune voleva mandare via la squadra dalla città, mettendo l’accento sugli 80 milioni spesi in occasione di Euro 2016 “in uno stadio non suo”. Il club ha avanzato una prima offerta da 40 milioni, che secondo il vicesindaco Emmanuel Gregoire è troppo bassa: “È più economico di Paredes”, ha aggiunto in riferimento all’acquisto dell’argentino da parte del club, che sborsò 47 milioni di euro.