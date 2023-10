Sci alpino: raduno al passo dello Stelvio per i velocisti azzurri

Allenamenti al Passo dello Stelvio per la squadra maschile azzurra di velocità di Sci alpino. Il direttore tecnico, Massimo Carca, ha convocato da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre Mattia Casse, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer, in compagnia dei tecnici Lorenzo Galli, Patrick Staudacher e Christian Corradino. A Pitztal, in Austria, saranno invece impegnate da martedì 17 a venerdì 20 ottobre Asja Zenere ed Elisa Platino del team azzurro di gigante femminile di Coppa del mondo, al lavoro assieme agli allenatori Roberto Lorenzi, Thierry Marguerettaz e Paolo Bianchetti.