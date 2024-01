Milan-Cagliari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia 2023/2024

Prima partita del 2024 per Milan e Cagliari, che si sfidano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 21 a San Siro. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset su Canale 5. Sarà possibile seguire la sfida fra Milan e Cagliari anche in diretta streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity.