Sci alpino, Paris sesto a Saalbach: “Stagione positiva, sono tornati i risultati”

L’alfiere della velocità azzurra al maschile Dominik Paris ha commentato la sua prestazione odierna, conclusa al sesto posto nel Super-G delle finali di Saalbach: “Oggi quasi bene. Sono condizioni difficili per me, perché faccio sempre fatica su queste nevi, ma sono contento del piazzamento, e mi sono sentito abbastanza bene sugli sci. Ho fatto una stagione un po’ strana, ma buona per me. I risultati sono tornati, ora vediamo cosa fare per la discesa. Siamo abbastanza forti come squadra con Bosca, che è salito sul podio, Schieder e Casse. Sono tornato negli otto nel Super-G e questo per me è un buon risultato. Tecnicamente cerco sempre di migliorare, abbiamo lavorato sull’impostazione e sulla tecnica. E sono migliorate anche le sensazioni“.

Il decimo classificato Guglielmo Bosca ha commentato: “Dal podio è cambiato tutto per me, la stagione è assolutamente positiva. Ora proseguo con maggiore fiducia e consapevolezza verso la prossima stagione. Odermatt è fantastico, qualcosa si può imparare da lui. È pazzesco gareggiare con lui, perché quando gli sei davanti è una grandissima emozione“. Mattia Casse, 15esimo, ha aggiunto: “Oggi gara calda, ho fatto un’altra prova buona, ma non abbastanza. Un risultato che ho raggiunto quest’anno è la costanza, ma ho raccolto complessivamente poco per come ho sciato. Stiamo lavorando e continueremo a lavorare per crescere. Dopo la discesa, ci saranno gli assoluti. Poi scieremo fino a tutto aprile e poi vedremo come evolverà la situazione dei ghiacciai“. Infine il giovane Max Perathoner, 22esimo: “Il mio sogno è continuare a far gare di Coppa del Mondo e ovviamente partecipare alle Olimpiadi, sarebbe il top“.