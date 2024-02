Sci alpino, otto azzurre convocate per le gare di Crans Montana: assenti Sofia Goggia ed Elena Curtoni

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto azzurre per le gare di Crans Montana (Svizzera), valide per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. L’appuntamento sulle nevi elvetiche è per venerdì 16 febbraio con una discesa, mentre il weekend sarà riservato ad una seconda discesa (sabato 17) e a un supergigante (domenica 18). Come di consueto, le gare saranno precedute da due giorni di prova (mercoledì 14 e giovedì 15). Di seguito l’elenco delle atlete convocate: Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano. Assente Sofia Goggia, che ha vinto quattro volte in discesa a Crans Montana, mentre c’è Brignone, che ha vinto sempre quattro volte, ma tutte in combinata. Pesa anche l’assenza di Elena Curtoni, sul podio negli ultimi anni sia in discesa (2021) che in supergigante (2021).