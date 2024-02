La Torino City Marathon cambia data: si corre il 1° dicembre 2024

Cambia la data della Torino City Marathon, che si correrà domenica 1 dicembre 2024. La maratona di Torino abbandona così il tradizionale mese di novembre per abbracciare un clima più natalizio. Un modo diverso, a disposizione del maratoneta, per scoprire Torino sotto un’altra luce. La competizione – organizzata da Team Marathon S.S.D., Torino Road Runners A.S.D. e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus – diventa così l’occasione di trascorrere in città e con la famiglia non solo il giorno della gara, ma l’intero fine settimana, iniziando a respirare la magia del Natale.