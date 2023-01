Sci Alpino, la Fis vieta a Kristoffrsen gli sci con un marchio non registrato dalla federazione

Problemi con la sponsorizzazione dei propri sci, per l’atleta norvegese Henrik Kristoffersen. Quest’ultimo infatti, per gareggiare nello slalom speciale di Schladming, aveva annunciato come avrebbe utilizzato degli sci con un marchio particolare. Lo sciatore infatti avrebbe dovuto avere sugli sci un marchio corrispondente all’unione del logo della casa produttrice di Hirscher e di un’azienda produttrice di bevande energetiche.

Poco prima della gara però è intervenuta la Fis, vietando l’utilizzo di questo marchio perchè non registrato dalla Federazione. Quest’ultima inoltre ha messo in guardia Kristoffersen e tutti gli atleti sulle possibili conseguenze, nel caso siano utilizzati marchi non riconosciuti dalla Fis sugli sci. Conseguenze pesanti comprendenti anche la squalifica, per violazione dei regolamenti. Saputo ciò allora Kristoffersen ha fatto marcia indietro, usando anche ieri sci neri.