Eurolega 2022/23: altra sconfitta per Milano, Monaco vince 101-88

101-88 nel match tra AS Monaco e EA7 Emporio Armani Milano, partita valida per la 21esima giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per i padroni di casa al Salle Gaston Medecin, che permette al Monaco di salire a quota 26 punti in classifica.

La cronaca

In avvio di partita il Monaco inizia forte, con grande intensità e precisione a canestro. I padroni di casa iniziano a macinare punti, con uno scatenato Mike James, mentre Milano fatica abbastanza a concretizzare in zona offensiva. Dopo una tripla inziale di Melli, infatti, Milano subisce un parziale di 12-0 e si trova subito a dover rincorrere. Dopo i primi conque minuti di gioco, però, l’Olimpia prova a reagire, portandosi a contatto con gli avversari con le segnature di Luwawu-Cabarrot. Il primo quarto così si conclude con il punteggio di 29-24. Nel secondo quarto i ritmi sono subito alti, con diversi canestri da una parte e dall’altra. Nelle file di Milano molto bene Thomas, molto preciso al tiro da due e dall’arco, così come si rivela davvero efficace per il Monaco Okobo. L’equilibrio caratterizza quasi tutto il quarto, con Milano che prova in tutti a modi a non staccarsi grazie a Brandon Davies. Il Monaco però gestisce ottimamente il finale di periodo, che si conclude sul punteggio di 57-50.

Dopo l’intervallo lungo i ritmi sul parquet continuano ad essere alti, sia da una parte che dall’altra. Il Monaco prova a mantenere il vantaggio ottenuto negli scorsi periodi, con i punti di Motiejunas e Brown. Milano tuttavia non si fa staccare e rimane a contatto per buona parte del periodo, con un ispirato Luwawu-Cabarrot in zona offensiva. A due dalla fin del periodo l’Olimpia raggiunge addirittura la parità sul 70-70, ma il Monaco nel finale riallunga e chiude il terzo parziale avanti 80-74. Nell’ultimo quarto i padroni di casa tentano fin da subito a staccare Milano, con un gran rendimento offensivo e diverse triple a segno. L’Olimpia fatica molto a tenere i ritmi avversari e ad arginare i tanti canestri del Monaco, che a cinque dalla fine si trova avanti di nove punti. Lo svantaggio accumulato dall’Olimpia così diventa troppo ampio e il Monaco porta a casa il match sul 101-88.