Sci alpino, Kilde dopo l’operazione: “Questo sport può essere brutale, ma lo adoro”

Aleksander Aamodt Kilde è stato operato nella serata di sabato 13 gennaio all’ospedale di Berna dopo la spaventosa caduta nel corso della discesa di Wengen, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino maschile. Lo ha annunciato la Federazione norvegese, spiegando che il 31enne ha ha riportato “una lussazione alla spalla e un taglio al polpaccio. Non ha fratture, ma è contuso“. Domenica mattina lo sciatore ha postato sui suoi profili social una foto che lo ritrae nel letto di ospedale, affiancato dalla compagna, la sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin. “Sono qui… Sistemato… Grazie mille per tutti i messaggi. Sono grato per tutte le parole di amore e sostegno. Questo sport può essere brutale, ma lo adoro comunque. Ci aggiorneremo più tardi” ha scritto il norvegese.

I’m here (and being taken care of by the one and only @MikaelaShiffrin ❤️‍🩹)…patched up…thank you so much for all of the messages. I’m grateful for all the words of love and support. This sport can be brutal, but I still love it. 🙏🏻

Will share more later. pic.twitter.com/CNwkHzJz0q

— Aleksander Aamodt Kilde (@AleksanderKilde) January 14, 2024