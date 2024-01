Inter Miami, Suarez: “Non avrei immaginato di giocare ancora con Messi, pensavo chiudesse la carriera al Barcellona”

“Pensavo che Messi chiudesse la carriera al Barcellona, perciò non avrei mai immaginato di giocare ancora insieme a lui. Non c’è nulla di meglio che giocare con degli amici“. Queste le dichiarazioni di Luis Suarez, entusiasta all’idea di condividere il campo con Messi, Jordi Alba e Busquets in MLS all’Inter Miami.

“Volevamo vincere tutto al Barça nel 2019 e ritirarci lì; io sono stato il primo ad andare via, poi anche gli altri. Oltre ad essere amici, siamo anche molto professionali. Vogliamo sognare in grande – ha aggiunto l’attaccante uruguagio, per poi soffermarsi sul Clàsico di Supercoppa di Spagna – Ovviamente lo guarderemo perché amiamo il calcio. Per chi tiferemo? Già lo sapete. Il Barcellona è una squadra in costruzione e sono convinto che risolverà tutti i problemi. Anche se il campionato non sta andando come sperato, vincere la Supercoppa darebbe una spinta importante a tutta la squadra“.