Rapina in casa di Correa: l’attaccante e la sua famiglia minacciati con armi da fuoco

Notte di paura per Angel Correa e la sua famiglia, vittime di una rapina nella propria abitazione di Madrid. A riportarlo è Cadena COPE, secondo cui quattro uomini incappucciati avrebbero fatto irruzione nella casa del calciatore argentino, minacciando i presenti con armi da fuoco. Al momento dell’accaduto, sia l’attaccante dell’Atletico Madrid che i suoi familiari si trovavano in caso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma sono stati portati via contanti e gioielli. Sul cado indaga la Guardia Civil.