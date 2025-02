L’Italia ha ufficializzato la lista dei convocati per i Mondiali di sci alpino di Saalbach, che prenderanno al via martedì 4 febbraio. La squadra azzurra si presenta con un contingente formato da 21 atleti, di cui 10 donne e 11 uomini. Le maggiori speranze sono riposte ovviamente su Federica Brignone e Sofia Goggia, che partiranno tra le favorite nelle loro gare sulla scia di una splendida prima parte di stagione. Al maschile invece si punta sui soliti Dominik Paris e Mattia Casse nelle gare di velocità, mentre a Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer servirà un exploit per fare risultato e tornare sul podio iridato per la seconda volta in carriera. Nella lista torna anche Guglielmo Bosca, che aveva saltato tutte le gare di questa stagione a causa della rottura del perone rimediata a novembre. Rimangono fuori invece Roberta Melesi e Giovanni Borsotti.

Allargando lo sguardo anche alle altre nazionali, in campo maschile Svizzera e Norvegia si presentano con due squadre di altissimo livello, che puntano a dividersi i titoli iridati: gli elvetici hanno tutte le carte in regola per dominare le gare veloci e lo slalom gigante con Marco Odermatt, mentre gli scandinavi saranno un osso duro da battere per chiunque nelle prove tecniche, con tanti atleti da potenziale medaglia. In slalom può giocarsi le sue chance anche la Francia con Clement Noel, mentre l’Austria è chiamata a sorprendere nell’edizione di casa, dal momento che sia in campo maschile che in quello femminile partono indietro nella griglia della vigilia. Infine gli Stati Uniti puntano soprattutto sulla squadra femminile, con Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn come punte di diamante.

L’elenco dei convocati per i Mondiali di Saalbach

ITALIA:

Femminile: Marta Bassino, Federica Brignone, Giorgia Collomb, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano, Marta Rossetti

Maschile: Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Florian Schieder, Alex Vinatzer

FRANCIA:

Femminile: Romane Miradoli, Laura Gauche, Camille Cerutti, Karen Clement, Clara Direz, Clarisse Breche, Marie Lamure, Chiara Pogneaux, Caitlin McFarlane, Marion Chevrier

Maschile: Clement Noel, Steven Amiez, Paco Rassat, Victor Muffat-Jeandet, Leo Anguenot, Thibaut Favrot, Diego Orecchioni, Nils Allegre, Florian Loriot, Maxence Muzaton

GERMANIA:

Femminile: Emma Aicher, Lena Duerr, Fabiana Dorigo, Jessica Hilzinger, Kira Weidle-Winkelmann

Maschile: Romed Baumann, Anton Grammel, Fabian Gratz, Simon Jocher, Jonas Stockinger, Linus Strasser, Luis Vogt

NORVEGIA:

Femminile: Kajsa Vickhoff Lie, Marte Monsen, Thea Louise Stjernesund, Mina Fuerst Holtmann, Madeleine Sylvester-Davik,

Maschile: Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen, Timon Haugan, Atle Lie Mcgrath, Sebastian Foss-Solevaag, Rasmus Windingstad, Adrian Smiseth Sejersted, Fredrik Moeller

STATI UNITI:

Femminile: Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn, Nina O’Brien, Paula Moltzan, Lauren Macuga, Breezy Johnson, Jacqueline Wiles, Keely Cashman, AJ Hurt, Katie Hensien

Maschile: Ryan Cochran-Siegle, Bryce Bennett, Jared Goldberg, Sam Morse, River Radamus, Benjamin Ritchie, Jett Seymour, Luke Winters, Isaiah Nelson, Patrick Kenney, Bridger Gile

SVEZIA:

Femminile: Sara Hector, Anna Swenn Larsson, Estelle Alphand, Hanna Aronsson Elfman, Lisa Nyberg, Cornelia Oehlund

Maschile: Felix Monsen, Kristoffer Jakobsen, Gustav Wissting, Fabian Ax Swartz, William Hansson

SVIZZERA: