Sci Alpino, Goggia pensa in grande: “Sogno di vincere ancora ai Giochi Olimpici”

La sciatrice azzurra Sofia Goggia, archiviata la stagione 2022/2023 con la conquista della Coppa del Mondo di discesa libera, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RTL 102.5 fissando gli obiettivi in vista del futuro: “Pensavo che tutte le Coppe del mondo fossero uguali, invece questa è più pesante: 4,2 kg. Ha grande importanza, per tutti i punti che ho macinato, ma la prima Coppa del mondo conquistata nel 2018 ha un valore inestimabile. Dopo la Coppa del mondo mi sono concessa un po’ di riposo, questa settimana sto lavorando atleticamente tutte le mattine e presto sarò di nuovo sugli sci”.

Goggia è una delle sciatrici più forti di sempre, non soltanto nel panorama italiano, ma a livello internazionale e, a testimonianza di ciò, c’è anche la medaglia d’oro vinta ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018: “Da bambina, in sci club, ci fecero compilare una scheda motivazionale in cui ci chiedevano quale fosse il nostro obiettivo: scrissi ‘vincere le Olimpiadi di discesa libera’, qualche anno dopo ci sono riuscita. Un bel sogno, sono contenta di averlo realizzato. Non c’è modo migliore di onorare i propri sogni continuando a sognare, quindi ora sogno di vincerne un’altra“.