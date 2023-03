Napoli, Giuntoli cerca rinforzi a centrocampo: Koopmeiners e Samardzic nel mirino

Lo Scudetto è ad un passo, la Champions è tutta da vivere e il Napoli comunque pensa già alle prossime mosse per il futuro. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha l’obiettivo di rinforzare un centrocampo che già adesso ha dimostrato di essere più che competitivo su due fronti. Il futuro di Zielinski è da valutare, ma anche in caso di permanenza dell’ex Empoli, il Napoli potrebbe intervenire con un rinforzo. Piace Teun Koopmeiners, vecchio obiettivo di mercato prima che l’olandese sposasse il progetto dell’Atalanta. L’altro nome è quello di Lazar Samardzic, che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Udinese.