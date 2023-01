Sci Alpino, gigante femminile Kranjska Gora 2023: Shiffrin domina ed eguaglia Lindsey Vonn, podio n°50 per Brignone

I risultati e la classifica del secondo gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Mikaela Shiffrin non deve aver digerito bene il sesto posto di ieri, reagisce da fenomeno e va a prendersi un’altra vittoria, l’ottava di questa stagione. Ma soprattutto la n°82 in carriera, ovvero lo stesso numero di Lindsey Vonn. Traguardo che definire storico sarebbe riduttivo. Ma anche l’Italia festeggia un grande risultato, quello di Federica Brignone, che dopo una serie di quarti e quinti posti finalmente riesce a salire sul podio n°50 della sua carriera in CdM. Terza è invece Lara Gut-Behrami.

Dopo sette prove di gigante consecutive sul podio, questa volta deve accontentarsi di un quinto posto Marta Bassino, che resta comunque leader della classifica di specialità. Ottima anche la prestazione di Elisa Platino, che guadagna dodici posizioni rispetto alla prima manche ed ottiene in 16esimo posto che è il miglior risultato di sempre per lei.

