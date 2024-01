Sci alpino, gigante e slalom femminile Jasna 2024: 16 azzurre presenti in Slovacchia

Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. Si vola in Slovacchia, a Jasna, dove, sabato 20 e domenica 21 gennaio, si disputeranno un gigante e uno slalom. Il contingente italiano vede bene 16 atlete presenti sulle piste slovacche. Nel gigante occhi puntati su Brignone, che punta a difendere il pettorale di specialità, e Bassino. Proveranno a strappare un piazzamento nelle prime 30 anche Melesi, Zenere, Platino, Della Mea, Sola e Ghisalberti. Debutto per la classe 2004 Ambra Pomarè. Nello slalom non ci sono delle prime punte che possono garantire una top ten. Martina Peterlini proverà a bissare il 13° posto di Flachau. Rossetti, Dalla Meda, Sola, Mondinelli, Lorenzi e Tschurtschenthaler vanno a caccia di qualche punto per risalire nella generale.