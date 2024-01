Il Manchester United vuole costruire un nuovo centro sportivo: nel mirino un campo da golf

Il nuovo azionista del Manchester United, Jim Ratcliffe ha annunciato sin dal giorno dell’ufficialità dell’affare di voler investire sulle infrastrutture del club e ora è pronto a passare dalle parole ai fatti. Secondo il Daily Mail, nel mirino della società di Premier League ci sarebbe l’High Legh Park Golf Club di Knutsford, in Inghilterra. Un campo da golf che, nei piani dei Red Devils, dovrebbe ospitare al proprio interno un nuovo centro di allenamento all’avanguardia a disposizione del club. Gli uomini di Ratcliffe – che ha acquisito lo scorso dicembre il 25% delle azioni dello United – stanno portando avanti le trattative. Il campo dispone di un percorso di 18 buche, un altro di 9 buche e un campo pratica illuminato. L’High Legh Park Golf Club, distante circa 30 chilometri da Manchester, è stato acquistato dall’American Golf nel 2021 per 2,7 milioni di sterline, ma è stato poi messo in vendita nel 2023.