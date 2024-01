Lecce, recuperato Sansone: a disposizione contro la Juventus

Si svuota l’infermeria in casa Lecce, che ritrova anche Nicola Sansone. La squadra si è allenata stamattina all’Acaya Golf Resort & Spa e continua a preparare la sfida casalinga di domenica contro la Juventus. Nella seduta di stamane si è allenato regolarmente con il resto del gruppo anche l’ex Bologna, ormai da considerare recuperato. Assenti solo i calciatori impegnati per la Coppa d’Africa con le rispettive selezioni, quindi Rafia, Touba e Banda. Dopo la sconfitta contro la Lazio, D’Aversa cerca una prova convincente al Via del Mare.