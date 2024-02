Sci alpino femminile, Coppa del Mondo Crans Montana 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Crans Montana 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto velociste azzurre sulla neve svizzera dove, tra venerdì 16 e domenica 18 febbraio, si svolgeranno due discese libere e un super-G. L’Italia si affida a Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano sulla celebre pista Mont Lachaux. L’assenza pesante è quella di Sofia Goggia, che ha chiuso definitivamente la propria stagione dopo la frattura della tibia e del malleolo tibiale.

La diretta televisiva del trittico dedicato alla velocità nella località elvetica è affidata a Rai Due e a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il fine settimana del massimo circuito femminile, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

Venerdì 16 febbraio – Discesa libera (ore 10.30)

Sabato 17 febbraio – Discesa libera (ore 10.30)

Domenica 18 febbraio – Super-G (ore 10.30)