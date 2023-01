Sci alpino, due super-G a Cortina per recuperare Val Gardena e Lake Louise

L’Italia organizza a tempo di record due superG maschili di Coppa del mondo nel fine settimana del 28 e 29 gennaio a Cortina, sull’Olympia delle Tofane, che il prossimo week-end vedrà di scena la Coppa del mondo femminile. Si tratta del recupero del superG non disputato in Val Gardena e di quello saltato a Lake Louise, a inizio stagione. Con l’inserimento a calendario del gigante notturno a Schladming, non ci sarebbe il tempo per effettuare le prove di una discesa e così la Fis ha optato per il recupero dei due superG. La discesa cancellata a Garmisch non sarà recuperata. L’organizzazione italiana riesce un’altra volta a mettersi al servizio della Coppa del mondo e dopo il recupero del gigante femminile di Spindleruv Mlyn a Kronplatz, inserisce un week-end aggiuntivo di velocità maschile nella Regina delle Dolomiti, garantendo così la continuità agonistica indispensabile prima del Campionato del mondo di Meribel-Courchevel.