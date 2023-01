Fiorentina- Sampdoria, Stankovic: “Abbiamo onorato la competizione, ripartiamo velocemente”

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha commentato la sconfitta e l’eliminazione subita in Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore: “Abbiamo avuto un episodio che ci ha penalizzato, una palla lì in mischia che poi Barak ha tirato benissimo in porta. Giocavamo contro una grande come la Fiorentina in casa loro, ma nonostante ciò gli abbiamo dato fastidio. Certamente ci sono stati errori che potevamo correggere, però alla fine ripeto che non sono così insoddisfatto. Abbiamo onorato la competizione, avendo importanti indicazioni dai calciatori che non giocavano da tempo. Non dobbiamo piangersi addosso, dobbiamo trovare le soluzioni. Il problema lo si accetta, ma poi bisogna reagire e voltare pagina”.