Dopo la breve pausa natalizia torna la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino, che rimane sulle nevi italiane e dalla Val Gardena e dall’Alta Badia si sposta a Bormio. Nell’ultimo fine settimana dell’anno saranno protagonisti gli uomini jet, con in programma che prevede sabato la discesa libera e domenica il Super-G. Ad ospitare le gare sarà la pista Stelvio, una delle più difficili e lunghe del Circo Bianco e che può mettere in grande difficoltà gli atleti. A farne le spese purtroppo è stato Cyprien Sarrazin, vincitore qui l’anno scorso: nella seconda prova cronometrata infatti il francese ha sbattuto la testa dopo una spaventosa caduta, procurandosi un ematoma subdurale. Il trentenne si trova attualmente in terapia intensiva neurologica, e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Non ci sarà nemmeno l’azzurro Pietro Zazzi, che sempre in prova ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone anche lui in seguito ad una brutta caduta. A questo proposito sono state diverse le critiche alla pista, soprattutto da parte dei francesi, con Nils Allegre che ha accusato gli organizzatori e la preparazione del tracciato.

I favoriti e i possibili outsider

Anche considerando l’assenza forzata di Sarrazin, l’uomo da battere sarà ovviamente Marco Odermatt, vincitore dell’ultima discesa in Val Gardena e che a Bormio vanta due successi in Super-G nelle due passate edizioni. Il campione elvetico si trova sempre più a suo agio anche in discesa, e insegue il quarto successo in carriera nella disciplina e 42esimo in carriera, sempre più vicino al quinto posto di Marc Girardelli (46) al quinto posto assoluto. Alle spalle di Odi è aperta la caccia al podio, con Dominik Paris e Mattia Casse che avanzano la propria seria candidatura.

Domme è stato l’assoluto padrone della Stelvio nelle passate stagioni (quattro vittorie consecutive tra 2017 e 2019 e sette totali in carriera contando anche il supergigante) ma nelle ultime gare è parso leggermente indietro di condizione complice la carta d’identità che non gioca più a suo favore. Paris però potrebbe avere in canna la giocata del campione, ed è difficile immaginare palcoscenico migliore della sua Stelvio per ritornare protagonista. Dall’altra parte invece Casse è in grande forma, lanciato dal successo della scorsa settimana in Super-G sulla Saslong e veloce anche nelle prove cronometrate (secondo oggi). Il piemontese classe ’90 sta vivendo il miglior momento della carriera e non vuole certo fermarsi adesso sul più bello.

Un gradino sotto ma da tenere pur sempre in considerazione c’è l’austriaco Vincent Kriechmayr, che a Bormio ha già vinto in discesa nel 2022 e ha trovato quattro podi in Super-G; attenzione anche ai canadesi, con il campione del mondo di specialità James Crawford opaco fin qui in stagione ma capace dell’exploit, e Cameron Alexander. In rampa di lancio anche lo svizzero Franjo von Allmen, a podio la settimana scorsa sulla Saslong in discesa dietro a Odermatt e con tutte le carte in regola per riprovarci; chance anche per Stefan Rogentin e Ryan Cochran-Siegle, tornato sul podio in Val Gardena a quattro anni di distanza dall’ultima volta e che nel palmares può vantare il successo in Super-G sulla Stelvio nel 2021.

La situazione in casa Italia

Detto di Paris e Casse e dell’assenza di Zazzi, saranno altri sei gli azzurri al cancelletto di partenza. Dopo Casse con il 13 e Paris con il 14 ci sarà Florian Schieder con il 16, alla ricerca di un buon risultato dopo un inizio di stagione decisamente sotto tono. Chi può fare bene è Christof Innerhofer, che sulla Stelvio ha già vinto ma nel lontano 2008; in cerca di punti invece Nicolò Molteni, Benjamin Alliod e Giovanni Franzoni, mentre Marco Abbruzzese è all’esordio in Coppa del Mondo in discesa (seconda gara in carriera per lui dopo il Super-G dello scorso febbraio a Kvitfjell).

La start list della discesa libera di Bormio

1 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

3 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

5 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

6 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

8 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

9 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

13 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

break

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

19 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

22 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

break

23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

24 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

27 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

29 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

30 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

break

31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

32 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

33 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

34 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

35 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

36 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

37 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

40 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

41 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

42 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

43 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head

44 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

45 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

46 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

47 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

48 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

49 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

50 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic

51 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

52 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

53 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol

54 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer

55 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

56 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

57 390041 LUIK Juhan 1997 EST

58 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic