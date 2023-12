Sci alpino, Coppa del Mondo Val Gardena 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Val Gardena 2023, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. I velocisti sono pronti a rompere il ghiaccio dopo gli annullamenti delle tappe precedenti per via delle condizioni meteo. La tappa dolomitica è in programma da giovedì 14 a sabato 16 dicembre e proporrà ben due discese libere e un Super-G. Tutte e tre le gare prenderanno il via alle ore 11.45. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato dieci azzurri, decisi a regalare all’Italia il primo podio della stagione sulla neve della mitica Saslong.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. La concorrenza, tuttavia, è spietata. Saranno al via, tra gli altri, anche lo svizzero Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Val Gardena 2023 è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai 2. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa italiana del massimo circuito fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO VAL GARDENA 2023: IL CALENDARIO

Giovedì 14 dicembre – Prima discesa maschile (ore 11.45)

Venerdì 15 dicembre – Super-G maschile (ore 11.45)

Sabato 16 dicembre – Seconda discesa maschile (ore 11.45)