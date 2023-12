Curling, WFG Masters 2023: Italia maschile ai quarti di finale, eliminate le azzurre

L’Italia maschile completa l’opera a Saskatoon, in Canada, e grazie al terzo successo nel round robin si qualifica per i play-off del WFG Masters, terzo Major della stagione di curling. Il team composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) aveva iniziato l’avventura con una sconfitta, ma grazie alle due vittorie seguenti era tornata in piena lotta per il passaggio del turno.

Nell’ultimo impegno del girone, contro gli svedesi del Team Edin, è arrivata la vittoria decisiva per 7-5. Bravi gli azzurri a partire bene e ottenere subito un vantaggio sugli avversari, salvo poi scivolare sotto 4-5 nel sesto parziale. Poco male visto che nel settimo end sono arrivati altri due punti prima della stone rubata che ha fissato il punteggio sul 7-5 finale. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio per i quarti di finale nella tarda serata di sabato 16 dicembre.

Niente da fare invece per l’Italia femminile, formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) – accompagnate da Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro) nel ruolo di riserva. Già aritmeticamente fuori dopo tre sconfitte in altrettante gare, è arrivato un altro ko contro il Team Jones. Nonostante una partenza da incubo – sotto 0-4 – le azzurre sono riuscite a pareggiare i conti. Fatale però l’extra end, dove ad avere la meglio sono state le avversarie.